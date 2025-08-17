Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Spilamberto, scontro tra due auto: feriti lievi, tra cui una donna incinta

Lo scontro intorno alle 15,30, sulla Vignolese

Grave incidente stradale, ma per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Due auto, una Ford Focus e una Hyundai Tucson, sono rimaste completamente distrutte in un violento scontro semifrontale avvenuto lungo via Modenese. L’impatto, avvenuto tra le parti anteriori sinistre e le fiancate dei veicoli, avrebbe potuto avere esiti ben peggiori, ma è stato evitato un disastro.

Nonostante la violenza dell’urto, i passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli, rimasti fermi al centro della carreggiata. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso partito da Bologna.

Tra i feriti, una donna incinta è stata trasportata in ospedale insieme alla figlia piccola, principalmente per accertamenti e precauzione. Illesi, fortunatamente, le altre due persone, due uomini, coinvolte nell’incidente.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi e per soccorrere un cane ferito, recuperato dal bagagliaio del SUV. La Polizia Locale di Spilamberto ha provveduto a chiudere il tratto stradale interessato, deviando il traffico verso la zona artigianale.


Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E' stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

