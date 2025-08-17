Grave incidente stradale, ma per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Due auto, una Ford Focus e una Hyundai Tucson, sono rimaste completamente distrutte in un violento scontro semifrontale avvenuto lungo via Modenese. L’impatto, avvenuto tra le parti anteriori sinistre e le fiancate dei veicoli, avrebbe potuto avere esiti ben peggiori, ma è stato evitato un disastro.
Nonostante la violenza dell’urto, i passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dai veicoli, rimasti fermi al centro della carreggiata. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso partito da Bologna.
Tra i feriti, una donna incinta è stata trasportata in ospedale insieme alla figlia piccola, principalmente per accertamenti e precauzione. Illesi, fortunatamente, le altre due persone, due uomini, coinvolte nell’incidente.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi e per soccorrere un cane ferito, recuperato dal bagagliaio del SUV. La Polizia Locale di Spilamberto ha provveduto a chiudere il tratto stradale interessato, deviando il traffico verso la zona artigianale.
Spilamberto, scontro tra due auto: feriti lievi, tra cui una donna incinta
Lo scontro intorno alle 15,30, sulla Vignolese
