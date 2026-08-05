Dalle ore 14:00 di questo pomeriggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Modena sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo sviluppatosi nella frazione di Monchio, nel Comune di Palagano.
Le fiamme stanno interessando un'area boschiva a ridosso di alcune abitazioni. Per arginare rapidamente il rogo ed evitare che le fiamme raggiungano le strutture abitative, la sala operativa ha disposto un massiccio dispiego di forze e risorse.
Sul posto stanno operando in perfetta sinergia squadre permanenti e volontarie da tutta la provincia:
Interventi in corso da parte del personale dei distaccamenti di Sassuolo, Pavullo nel Frignano e della sede centrale di Modena (con squadra DOS/Boschiva, AutoPompaserbatoio - APS e Autobotti).
Come Vigili del Fuoco Volontari sono operative in supporto costante le squadre dei distaccamenti volontari di Fanano, Pievepelago e Mirandola.
Dalla Direzione Regionale è stato inviato l'elicottero Drago 151, che sta effettuando ripetuti lanci dall'alto per domare i focolai nei punti più impervi e facilitare il lavoro a terra.
Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tutt'ora in corso. In totale sono impiegati. Oltre 30 unità di personale dei Vigili del Fuoco; Circa 10 mezzi antincendio, tra cui AutoPompe Serbatoio (APS), Autobotti e moduli legati ad automezzi fuori strada con modulo boschivo. La situazione è sotto costante monitoraggio per garantire la sicurezza degli abitanti e mettere in sicurezza l'intera area interessata dal rogo.
Le operazioni di controllo e bonifica continueranno durante la notte, con l' ausilio di termocamere utilizzate dai Sapr VF( droni) per controllare eventuali focolaio nascosti.
Vasto incendio boschivo a Palagano, si teme per le abitaziono
Dalle ore 14 in località Monchio, massiccio dispiegamento di unità e mezzi per proteggere le aree abitate dell'avanzare delle fiamme
Dalle ore 14:00 di questo pomeriggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Modena sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo sviluppatosi nella frazione di Monchio, nel Comune di Palagano.
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