'Vignola, insulti alla Meloni? Perchè Rinaldi non ha denunciato?'

'Speriamo che Bruno Rinaldi sia stato male informato, perché altrimenti può solo essere in malafede. Scritte di questo tipo erano comparse, prima di Natale, su muri privati e pubblici in alcune vie di Vignola. Come già detto ai giornali locali che si erano occupati della vicenda subito l’Amministrazione, conscia della gravità dei contenuti, aveva fatto denuncia ai Carabinieri e alla Polizia locale per gli adempimenti del caso. Anche la Questura di Modena era stata informata. Nel frattempo, su sollecitazione dell’Amministrazione, i proprietari dei muri si erano attivati per cancellare le scritte che da tempo non sono più visibili'. Così l’Amministrazione di Vignola risponde a Bruno Rinaldi che oggi su La Pressa ha denunciato la presenza di scritte contro la Meloni.

'Ora queste altre scritte di cui ci informa Rinaldi, ma sulle quali non sono arrivate segnalazioni né in Comune, né ai Carabinieri, né alla Polizia locale. Se Rinaldi avesse avuto coscienza dei suoi compiti come segretario di un partito, avrebbe fatto a sua volta denuncia alle forze dell’ordine, invece di limitarsi a scrivere un comunicato stampa con accuse infamanti verso l’Amministrazione. In sua mancanza, abbiamo provveduto a farlo noi - chiude il Comune -. Ora Carabinieri e Polizia locale sono informati e potranno verificare quanto segnalato a mezzo stampa da Rinaldi. L’Amministrazione è pronta, come sempre, a fare la sua parte'.