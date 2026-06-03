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Vignola: provoca incidente e fugge, individuato dai Carabinieri

Vignola: provoca incidente e fugge, individuato dai Carabinieri

Grazie alle immagini di videosorveglianza i Carabinieri sono risaliti all'auto e al conducente, un 29enne di origine albanese

1 minuto di lettura

È durato poche ore il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità di un 29enne cittadino albanese residente a Vignola, individuato dai Carabinieri della locale Tenenza quale presunto autore di un sinistro stradale con fuga avvenuto nella notte del 2 giugno.


L'episodio si è verificato intorno all'una e trenta in via della Pace, dove un potente SUV, mentre percorreva la strada a velocità non adeguata, ha perso il controllo andando a collidere violentemente contro una utilitaria regolarmente parcheggiata lungo la carreggiata. Nonostante i rilevanti danni provocati ai veicoli coinvolti, il conducente si è allontanato dal luogo dell'incidente senza fermarsi e senza avvisare le Forze dell'Ordine.


Immediatamente avviati gli accertamenti, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno analizzato il probabile percorso seguito dal veicolo in fuga, sviluppando una speditiva ma meticolosa attività di ricerca attraverso le telecamere private e comunali presenti sul tragitto. L'esame delle immagini raccolte lungo le vie cittadine ha consentito di ricostruire gli spostamenti del SUV e di risalire progressivamente alla targa del mezzo coinvolto.

Le successive verifiche hanno quindi permesso di localizzare l'autovettura presso un'autofficina del centro vignolese, dove era stata nel frattempo ricoverata per la riparazione dei danni riportati nell'urto. Gli ulteriori accertamenti eseguiti dai militari hanno consentito di attribuire la conduzione del veicolo ad un 29enne operaio di origine albanese residente in città, successivamente segnalato alla Prefettura di Modena per le violazioni contestate.



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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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