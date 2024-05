Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Mezzaluna rossa iraniana afferma che tutti i passeggeri dell'elicottero del presidente Ebrahim Raisi sono morti.Anche il vicepresidente iraniano Mohsen Mansouri ha confermato ufficialmente in un tweet la morte del presidente e della sua delegazione a seguito dello schianto dell'elicottero su cui viaggiavano.Il relitto è stato trovato sulla strada per il villaggio iraniano di Khoilar-Kalam. Le squadre di ricerca hanno trovato parti dell'ala e della pala del velivolo su una collina e si sono mosse verso il posto. Nei resti dell'elicottero non c'era segno di vita e la cabina era bruciata.Foto Italpress