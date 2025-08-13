Mirandola, è morto a 73 anni il consigliere comunale Roberto Neri

Lutto a Mirandola per la scomparsa a 73 anni del consigliere comunale Roberto Neri.

Eletto in Consiglio Comunale lo scorso giugno 2024 nella lista Letizia Budri sindaco, Neri aveva aperto alla comunità le porte della sua preziosa collezione privata fotografica attraverso le mostre organizzate al Barchessone Vecchio, divenute negli anni un punto di riferimento culturale per il territorio.

'La scomparsa dell’amico Roberto ci addolora profondamente – dichiara il sindaco Letizia Budri – Con il suo sorriso discreto, la sua intelligenza garbata e la sua capacità di ascolto, ha saputo costruire ponti, valorizzare la cultura e mettersi sempre al servizio degli altri. A nome dell’intera Amministrazione Comunale, del Consiglio e di tutta la comunità mirandolese, esprimo il più sentito cordoglio e vicinanza alla sua famiglia. La sua memoria e il suo esempio continueranno a vivere nei tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato'.

