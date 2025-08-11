Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caso di Chikungunya a Carpi, ricoverata donna di 48 anni

Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, la donna non risulta rientrata da un viaggio all’estero

È stato diagnosticato in provincia di Modena, nel Comune di Carpi, un caso di Chikungunya. Si tratta di una donna di 48 anni, ricoverata presso il Policlinico di Modena, in buone condizioni di salute e in fase di dimissione. Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, la donna non risulta rientrata da un viaggio all’estero.
In seguito alla segnalazione, come accade sempre per i casi di Chikungunya, ma anche Dengue e Zika, il servizio di Igiene Pubblica ha immediatamente contattato i Comuni di residenza (Carpi) e lavoro (Mirandola) della persona, che hanno già avviato gli interventi di disinfestazione straordinaria, così come previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi.
La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura della zanzare tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.

