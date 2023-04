Mattarella: 'Accanto all'Ucraina finchè servirà sotto ogni profilo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Della stessa opinione il presidente polacco che ha dichiarato che 'se la Russia vincerà in Ucraina, attaccherà altri Paesi. Capiamo i nostri vicini ucraini che a tutti i costi cercano di difendere la loro sovranità, ci appelleremo sempre a tutto il mondo perché non ci sia una vittoria russa', ha detto Duda. Mosca non può vincere la guerra perché se questo accadrà 'attaccherà altri Paesi'. Italia e Polonia hanno 'una posizione identica e ne abbiamo parlato più volte. Oggi abbiamo solo ricordato ciò che è stato già detto. Sono lieto che Polonia e Italia cooperino nell’iniziativa di preparazione del sistema antimissile che verrà trasmesso all’Ucraina'.