Teheran risponde a Israele: è guerra

La risposta dell'Iran all'attacco di Israele ieri, non si è fatto attendere. La risposta è arrivata oggi con il lancio di circa 150 Razzi in direzione del centro del paese.

È il primo attacco su larga scala condotto da Teheran in territorio israeliano, in un’escalation che rischia di infiammare ulteriormente l’intera regione.



Secondo quanto riportato dall’emittente araba Al Arabiya - riporta a sua volta Italpress- i razzi hanno raggiunto anche i cieli di Gerusalemme, dove molti sono stati intercettati dal sistema di difesa israeliano.

In seguito all’attacco, il Comando del fronte interno israeliano ha parzialmente allentato le misure di sicurezza, permettendo ai cittadini di lasciare i rifugi, pur raccomandando di restare in prossimità delle aree protette. Le IDF hanno confermato che il sistema di difesa ha risposto con prontezza all’ondata di razzi.

Fonti stampa internazionali riferiscono che gli Stati Uniti avrebbero fornito supporto militare a Israele nella risposta all’attacco.

Nel frattempo, la Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha dichiarato in un messaggio alla nazione che “Israele non la farà franca” e ha promesso che l’Iran risponderà con tutta la sua potenza all’aggressione israeliana, in riferimento al precedente attacco attribuito a Israele su obiettivi iraniani in Siria.