Il 4 luglio delle repubbliche indipendentiste di Donetsk e Lugansk

In questo tragico periodo storico, l'Italia si trova ad affrontare 4 emergenze: la pandemia, la guerra, la siccità e la crisi economica.Ognuna di esse, e da sola, sarebbe in grado di compromettere seriamente il futuro di qualsiasi Paese e, se ne usciremo fuori ancora vivi, lo si dovrà più agli italiani e alla loro capacità inventiva di sopravvivere a tutto, che non all'azione politica. Guardiamo la siccità, la mancanza del bene più prezioso per la vita: l'acqua. Nella rete di distribuzione della potabile, perdiamo il 30 percento a causa di tubature corrose e rotte, in gran parte risalenti agli anni '60. Chi doveva intervenire per i controlli e i rifacimenti? Gli enti gestori, legati a carrozzoni politici ben precisi che, come tutto in Italia, non sprecano soldi per la manutenzione. Incassano solo (vedi Ponte Morandi).In quanto alla pandemia, siamo subissati da numeri sempre più allarmanti, ma manca sempre quello più significativo. Interessa a qualcuno quanti si sono contagiati di Omicron 5? Molti lo scoprono dopo un tampone e non presentano alcun sintomo; altri si domandano se quella febbriciattola e quel mal di gola nasce dall'aria condizionata, dal viaggiare con il finestrino abbassato, come tutte le estati, oppure è il Covid. Alla popolazione non interessano i contagi e neppure i morti generici; alla popolazione interessa sapere quanti giovani, in buona salute, senza alcuna patologia pregressa, sono stati ricoverati in terapia intensiva e non ce l'hanno fatta. Questo è il dato per capire la pericolosità dell'Omicron 5 e se sia giustificata l'emergenza con quanto ne segue a livello politico e decisionale.Sulla guerra, ormai è chiaro che sanzioni e armi all'Ucraina non servono a fronteggiare la Russia, ma solo a perpetrare un inutile massacro, condito da una narrazione così falsa e a senso unico, che non s'era vista neppure durante la Seconda Guerra Mondiale. La conseguenza è una crisi economica, che inizierà a mordere seriamente a ottobre, anche quella devastante e che si è inserita sulle macerie causate dal lockdown. Per cosa? Perchè un Paese sovrano è stato aggredito da un altro e noi siamo gli arbitri del mondo? Si sono spesi fiumi di parole sulle cause e sulle colpe di chi ha causato questo conflitto e, in un momento così difficile per tutti, siamo stati capaci di dividerci e di creare un odio verso di noi, un odio che difficilmente sarà sanato. Per cosa? Perchè all'America interessava limitare l'espandersi economico e d'influenza della Russia? Di questo stiamo parlando, per ammissione stessa dei maggiori rappresentanti dell'Amministrazione Biden.Queste quattro emergenze dimostreranno lo spessore, la capacità della nostra classe politica d'intervento e risoluzione. Intanto, s'impegna su questioni della massima importanza: lo Jus Scholae, la Cannabis ed è in palpitante attesa del chiarimento tra Conte e Draghi: due eletti da nessuno, con il primo contro l'invio delle armi, ma il M5S vota a favore, e il secondo che si comporta come il 51mo governatore degli Stati Uniti. Restate tutti sereni: fino al 24 settembre non si muoverà nessuno seriamente contro il Governo o si perde il vitalizio e c’è da scommettere che questa Legislatura durerà fino all’ultimo giorno, perché il Parlamento si è di molto assottigliato e tanti sanno già di non essere rieletti.A proposito degli Stati Uniti: oggi è il 4 luglio, giorno che celebra l'indipendenza delle colonie inglesi dalla madre patria: stessa lingua, stessa cultura, ma una visione diversa del proprio futuro. Praticamente quello che succede in Crimea, nelle repubbliche indipendentiste di Donetsk e Lugansk. Ma gli americani, e noi con loro, questa volta, stanno dalla parte della Corona.