Letta sceglie il guanciale e volano gli insulti

PD: è il momento degli insulti. E quando la rete gira così c'è poco da fare. È bastato un banale tweet autoironico - un meme con l'eterno dilemma fra pancetta e guanciale, parodia della campagna 'Scegli' del PD - e Letta s'è trovato sommerso dalle polemiche: migliaia di commenti contro, e gli altri leader a dargli addosso, da Salvini a Calenda a Conte.Perché? Una prima lettura è che le barzellette, anche quelle più brillanti, se le racconti con quella flemma da professore noioso diventano fiacche. C'è poi l'aspetto 'asocial' perché Letta non s'è creato, negli anni, una claque di profili più o meno reali che lo ami, lo osanni quotidianamente al limite dell'idolatria, lo piacci a raffica e lo difenda dagli attacchi web, come per esempio ha fatto Bonaccini.

