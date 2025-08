'Disagi estivi trasporto pubblico Modena, il confronto è urgente'

'L’Organizzazione Sindacale Orsa Trasporti esprime preoccupazione per la situazione che si sta verificando sul servizio urbano di Modena a partire dallo scorso 28 luglio, con ricadute importanti sia sull’utenza che sul personale in turno. Accogliamo e condividiamo le segnalazioni espresse dall’USB riguardo all’eccessiva compressione dei tempi di guida, all’assenza di pause adeguate e alla difficile sostenibilità dei turni programmati. Si tratta di una condizione che, da tempo, viene denunciata anche da OR.S.A. e che continua a peggiorare con l’arrivo di ogni nuova fase del servizio ridotto'. Così in una nota il sindacato di categoria nel merito delle criticità segnalate dai rappresentanti sindacali del personale viaggiante seguite all'introduzione del nuovo orario ristretto estivo in vigore dal 28 luglio. Orario estivo e di vacanza scolastico che pur riducendo le corse e quindi il numero di autisti necessari a coprirle, continuerebbe a generare, stando alle segnalazioni documentate dei referenti sindacali, difficoltà proprio agli autisti nel rispetto dei tempi di percorrenza e copertura delle linee e, conseguentemente, per gli utenti. 'Riteniamo necessario aprire un tavolo di confronto urgente tra azienda, istituzioni e rappresentanze sindacali, per garantire un servizio di trasporto pubblico all’altezza delle esigenze della città, ma anche nel pieno rispetto della sicurezza stradale e della dignità di chi ogni giorno è alla guida dei mezzi.A fronte di recenti criticità emerse nella gestione delle risorse dell’ente di governo del trasporto pubblico locale, riteniamo fondamentale che ogni eventuale difficoltà interna o amministrativa non venga trasferita sugli utenti o sui lavoratori, né tradotta in tagli o compressioni del servizio che aggravano ulteriormente una situazione già precaria. La qualità del tpl è un bene comune che va difeso con soluzioni concrete e durature, soprattutto in un contesto in cui è fondamentale rafforzare il controllo pubblico e la trasparenza nella gestione. Orsa Trasporti resta a disposizione per partecipare a un confronto costruttivo volto a risolvere criticità ormai strutturali, nella convinzione che solo il coinvolgimento reale di tutte le parti possa garantire equilibrio ed efficacia nei servizi pubblici' - conclude Orsa.