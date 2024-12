Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È la premessa con cui Indipendenza Emilia ricorda l'appuntamento di sabato 7 dicembre alle ore 16:30, a Modena, sul tema Palestina.Tra i relatori Franco Cardini-storico e saggista, autore del libro Gaza: nulla sarà più come prima, Hanin A. Soufan scrittrice di origine palestinese, autrice del libro Le anime invincibili di Gaza, Davide Piccardo-giornalista, Direttore Editoriale de La Luce, Adolfo Morganti, fondatore di Identità Europea, Editore Il Cerchio, Beatrice De Maio ex consigliere comunale, referente del Movimento Indipendenza.L'incontro si svolgerà alla Sala Ulivi, in via Ciro Menotti 137