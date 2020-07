“Pura propaganda politica, che non tiene conto della realtà dei fatti. Come sempre la Lega tenta di cavalcare le oggettive difficoltà degli imprenditori causate dall’epidemia che ha imposto la chiusura forzata delle attività e una ripresa giocoforza lenta. La Lega, per bocca del capogruppo in Consiglio comunale Alberto Bosi, dice che il Comune aumenterà la Tari agli imprenditori. E’ vero esattamente il contrario. A breve approderà in Commissione Risorse una delibera che prevede tagli alla Tari per un valore di quasi un milione di euro, per l’esattezza 981mila euro, soldi che l’Amministrazione cittadina è riuscita a trovare tra le pieghe del bilancio proprio per sostenere le imprese in un momento così critico. Richiesta peraltro che era arrivata proprio da una mozione presentata dal Pd, a mia prima firma, è approvata dal Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 18 giugno, col voto a favore dei gruppi di maggioranza, del Movimento 5 stelle, di Forza Italia e di Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia, con l’astensione, guarda caso, proprio della Lega'. Così il Consigliere Comunale PD Marco Forghieri, Presidente della Commissione Risorse anche in replica alla conferenza stampa di sabato del gruppo comunale Lega

'Nell’odg . ricorda Forghieri - si sollecitava il Governo e gli enti che si occupano dei servizi ambientali affinché finanzino gli sconti della Tari, la tassa sui rifiuti, a favore delle aziende colpite dal lockdown. I Comuni non possono essere lasciati soli a far fronte a queste situazioni. Nell’attesa, comunque, il Comune di Modena ha deciso di intervenire direttamente in aiuto soprattutto delle piccole e medie imprese, quelle in maggiore difficoltà”.