A piedi, ubriaco sulla complare, dopo avere litigato con la moglie

L’episodio è avvenuto intorno alle 5 del mattino di domenica 4 agosto e ha coinvolto una coppia di cittadini peruviani entrambi residenti a Modena.I due stavano percorrendo su una Ford la complanare Einaudi, in direzione Sassuolo, quando, a causa di un diverbio, il marito ha chiesto alla moglie, una 48enne, di fermare il veicolo di cui era alla guida. Dopo averle sottratto le chiavi, l’uomo si è incamminato a piedi lungo il tratto stradale.

Come riferito dal Comando di via Galilei, agli agenti l’uomo è apparso poco lucido, barcollante e con un forte odore di alcol e per questo gli è stato contestato il reato di ubriachezza definito dall’articolo 688 del Codice penale che prevede una sanzione amministrativa che va da 51 a 309 euro. Per questa fattispecie, infatti, non serve la misurazione del tasso alcolemico per accertare il reato, ma basta, appunto, che l'ubriachezza sia evidente nei suoi sintomi.

Dopo il fermo, gli operatori hanno convinto l’uomo a rientrare in auto con la moglie affinché lei lo riaccompagnasse a casa.