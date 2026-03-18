Agenzia Casa, dal Comune di Modena 138mila euro a una ditta milanese per campagna di promozione

'Accrescere l’efficacia dei servizi resi da Agenzia Casa, realizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai proprietari di immobili sfitti residenti nel territorio comunale e alla comunità locale nel suo complesso, con l’obiettivo di incentivare l’affidamento di case ed uffici eventualmente destinabili ad abitazione all’Agenzia, favorire l’accesso alla locazione per i cittadini in difficoltà e aumentare la disponibilità di case destinate all’affitto'. Con questa finalità il Comune di Modena ha proceduto all'affidamento diretto di un servizio di ideazione, progettazione, produzione di materiali di comunicazione, online e offline, per una campagna di promozione delle attività dell’agenzia casa del Comune di Modena della durata di 10 mesi.

L'affidamento diretto - come si evince da una recente determina - è andato alla ditta Instilla srl di Milano per un importo complessivo, totalmente a carico del Comune di Modena, pari a 138.653 euro.

Il Comune - prima di procedere con l'affidamento a Instilla - aveva chiesto un preventivo anche a Ciao Comunicazione srl di Modena, Pervenio srl di Modena, Milano Ideas di Modena e Indaco srl di Reggio Emilia.

Nella foto, l'assessore Francesca Maletti (al centro), insieme alle dirigenti del servizio casa del Comune di Modena