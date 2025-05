'Aggredito in pieno giorno a 17 anni: Modena è una bomba a orologeria'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Siamo vicini al ragazzo di 17 anni brutalmente aggredito in pieno giorno mentre circolava in bicicletta nella zona della Madonnina a Modena. Un episodio che colpisce direttamente la famiglia e tutta la comunità. Un fatto che colpisce anche per la sfrontatezza con cui è stato compiuto, in un quartiere residenziale e in orario diurno. Il livello di pericolo nelle nostre strade è ormai evidente, costante e in aumento, e non possiamo abituarci all’idea che chiunque, anche un ragazzo minorenne, possa essere assalito mentre semplicemente si sposta in bicicletta. Inoltre dobbiamo uscire dall'ipocrisia del negare come questi problemi siano direttamente collegati alla presenza sempre più massiccia di stranieri, irregolari o senza fissa dimora. Mine vaganti che non hanno nulla da perdere, che occupano ormai tutti i quartieri rendendo pericolose intere aree anche durante il giorno'.

A parlare è il capogruppo di Forza Italia a Modena Piergiulio Giacobazzi.'Modena è diventata una bomba a orologeria, e la zona della Madonnina – come altre aree della città – non può essere lasciata alla mercé dell’illegalità. Auspico che l’autore di questa vile aggressione venga individuato al più presto e assicurato alla giustizia, con una condanna proporzionata alla gravità dell’atto commesso e con una espulsione immediata. È inaccettabile vivere con la paura che anche i nostri figli possano essere le prossime vittime. L'amministrazione comunale smetta di dire che va tutto bene e ammetta le proprie responsabilità'.