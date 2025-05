Modena, 17enne subisce tentativo di stupro da parte di uno straniero in pieno giorno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Orrore a Modena. Un ragazzo di 17 anni che percorreva con la sua bici una ciclabile nella zona della Madonnina ha subito un tentativo di stupro in pieno giorno. Il fatto, come confermano i carabinieri, è accaduto lunedì scorso alle 3 del pomeriggio in via Rinaldi nei pressi di viale Autodromo. Il minorenne stava tornando a casa quando, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, è stato avvicinato da un uomo a piedi che - dopo averlo ripreso col cellulare - lo ha minacciato con un coltello e lo ha trascinato sull'erba che costeggia la ciclabile. L'uomo, che ha detto al ragazzo di venire dal Pakistan, si è spogliato e, tenendo per il collo la vittima sempre con la minaccia del coltello, ha cercato di togliere i vestiti al ragazzo che però è riuscito a divincolarsi e a fuggire. La vittima e la madre hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri che stanno cercando di rintracciare l’aggressore. Certamente si tratta di un uomo straniero, alto circa un metro e 80, stando alla descrizione del minore.