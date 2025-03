Aggressioni a operatori sanitari, Giacobazzi (FI): 'Dati drammatici'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I dati sono drammatici. L'aumento dei casi assoluti di aggressioni nei confronti di personale sanitario in provincia di Modena esige una risposta non solo repressiva ma anche di sistema. Una risposta che deve riguardare soprattutto quei luoghi, come i Pronto Soccorso, e i presidi di emergenza urgenza, maggiormente esposti al fenomeno, come i dati confermano'.

A parlare è Piergiulio Giacobazzi, capogruppo di Forza Italia Comune di Modena interviene sui dati diffusi dalla Regione Emilia Romagna.

'Di fronte alla mancanza di filtri e all'oggettivo fallimento dei Cau che non hanno alleggerito, come si auspicava, l'accesso ai PS, questi ultimi stanno sempre più diventando aree di sosta per casi non urgenti spesso scelti volontariamente da persone che non trovano risposta nella rete territoriale. Così aumentando le condizioni di enorme stress per il personale sanitario e per i pazienti.

Certo ogni forma di violenza, anche verbale, è da condannate e perseguire senza sconti - chiude Giacobazzi -. Concordiamo con l'approccio adottato dall'Ausl e dalle aziende ospedaliere sulla necessità di ricostruire un rapporto tra operatori e pazienti basato sulla fiducia e sul rispetto dei rispettivi ruoli, ma crediamo che in attesa di questi obiettivi che hanno a che fare con la sfera sociale e culturale e con tempi indefiniti, siano necessarie, nell'immediato, nuove e più stringenti regole sugli accessi ai pronto soccorso e comunque al sistema dell'emergenza urgenza dove i dati confermano concentrarsi circa la metà dei casi totali. Una realtà che rende sempre piena e sentita la gratitudine nei confronti di tutti operatori sanitari che, quotidianamente, si trovano a dover fronteggiare non solo le difficoltà legate al loro lavoro, ma anche il rischio di subire atti di violenza da parte di alcuni pazienti o familiari. E che continuano ad operare con impegno e devozione'.