Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aimag, Pd Mirandola esulta: 'Abbiamo fatto una battaglia giusta, ora il cda si dimetta'

Aimag, Pd Mirandola esulta: 'Abbiamo fatto una battaglia giusta, ora il cda si dimetta'

'Smentiti presidente e Dg di Aimag, segretario del PD provinciale e tutti i consulenti profumatamente pagati da noi che suonavano la musichetta'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'In un mondo che ogni giorno lascia meno spazio alla speranza, ogni tanto arriva un segnale positivo. La nostra sindaca ha chiesto la fiducia sul frutto del suo lavoro indefesso per il quale il suo capogruppo ha chiesto un atto di fede perchè 'Letizia ha solamente a cuore il bene dei nostri concittadini'. Noi, purtroppo per loro, non ci affidiamo ai propositi ma abbiamo guardato, altrettanto indefessamente, le carte dell’operazione Aimag/Hera. I pareri “pro veritate”, i 179 allegati al parere economico, abbiamo studiato e, come abbiamo sostenuto in consiglio, l’operazione faceva acqua da tutte le parti'. Così il Pd di Mirandola.
'Una maggioranza arroccata e incapace di ascoltare i semplici argomenti, ideologicamente impossibilitata a ragionare sulle questioni oggettive s’è buttata a capofitto in una impresa volta esclusivamente a impoverire il nostro patrimonio. Ha seguito i pifferai magici verso il dirupo: Presidente e DG di Aimag, segretario del PD provinciale e tutti i consulenti profumatamente pagati da noi (più o meno direttamente) che suonavano la musichetta che li rassicurava con i dividendi “garantiti”. Il nostro lavoro non è stato inutile e, leggendo la delibera della Corte dei Conti, troviamo tutte le nostre osservazioni, proprio quelle respinte come irrilevanti.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Ora la priorità non è “tutelare l’azienda” perché si tutelano le specie in via estinzione: La priorità è risalire la china e tornare ad essere un benchmark del settore; costruire un piano industriale vero che valorizzi la società creando ricchezza per il territorio e per le persone che la costituiscono. Ci aspettiamo che il Cda che ha guidato la società vero una meta ingiustificabile, da qualsiasi punto di vista, faccia pervenire le proprie dimissioni. Il piano industriale non potrà essere stilato da chi non ha mai creduto nell’autonomia della società e dovrà essere redatto senza le ingerenze del socio privato e di minoranza che ha sempre e solo lavorato nella direzione che avrebbe voluto portare al controllo esclusivo'.
'Il PD di Mirandola continuerà a promuovere il percorso dell’autonomia di AIMAG, in linea con gli impegni presi in campagna elettorale, e ci aspettiamo che la Segreteria Provinciale ascolti l’invito al dialogo e al confronto che abbiamo sempre chiesto. Resta il fatto che il primo ' cantiere ' su cui è stata impegnatala nostra sindaca nei primi 15 mesi di governo si è concluso con un fallimento totale, una ingente perdita di tempo e denaro'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Bocciata l'operazione Hera-Aimag: la Corte dei Conti salva i beni comuni'

'Bocciata l'operazione Hera-Aimag: la Corte dei Conti salva i beni comuni'

Aimag-Hera, salta tutto: riunione di emergenza oggi con Valentini e Ruggiero

Aimag-Hera, salta tutto: riunione di emergenza oggi con Valentini e Ruggiero

'Aimag nelle mani di Hera, bocciati Righi e Budri: avevamo ragione noi'

'Aimag nelle mani di Hera, bocciati Righi e Budri: avevamo ragione noi'

Azione: 'Aimag, parere Corte dei Conti è vittoria interesse pubblico'

Azione: 'Aimag, parere Corte dei Conti è vittoria interesse pubblico'

Aimag in Hera non si può fare: Corte dei Conti boccia sindaci Pd-Lega-Fdi, si salvano solo Borghi e Venturini

Aimag in Hera non si può fare: Corte dei Conti boccia sindaci Pd-Lega-Fdi, si salvano solo Borghi e Venturini

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Educatori con lauree in scienze educazione, Giacobazzi (Fi): 'Caso risolto in tempi rapidi da Ministero, siamo fieri'

Educatori con lauree in scienze educazione, Giacobazzi (Fi): 'Caso risolto in tempi rapidi da Ministero, siamo fieri'

Modena, scoperto con 1,6 chili di hashish: arrestato marocchino

Modena, scoperto con 1,6 chili di hashish: arrestato marocchino

Comune Modena, ecco i nuovi dirigenti: promossi Buja, Colombini e Bertugli

Comune Modena, ecco i nuovi dirigenti: promossi Buja, Colombini e Bertugli

‘Palestina libera’: a Modena piazza Grande gremita per Gaza

‘Palestina libera’: a Modena piazza Grande gremita per Gaza