Aimag, Pd Mirandola esulta: 'Abbiamo fatto una battaglia giusta, ora il cda si dimetta'
'Smentiti presidente e Dg di Aimag, segretario del PD provinciale e tutti i consulenti profumatamente pagati da noi che suonavano la musichetta'
'Una maggioranza arroccata e incapace di ascoltare i semplici argomenti, ideologicamente impossibilitata a ragionare sulle questioni oggettive s’è buttata a capofitto in una impresa volta esclusivamente a impoverire il nostro patrimonio. Ha seguito i pifferai magici verso il dirupo: Presidente e DG di Aimag, segretario del PD provinciale e tutti i consulenti profumatamente pagati da noi (più o meno direttamente) che suonavano la musichetta che li rassicurava con i dividendi “garantiti”. Il nostro lavoro non è stato inutile e, leggendo la delibera della Corte dei Conti, troviamo tutte le nostre osservazioni, proprio quelle respinte come irrilevanti.
'Il PD di Mirandola continuerà a promuovere il percorso dell’autonomia di AIMAG, in linea con gli impegni presi in campagna elettorale, e ci aspettiamo che la Segreteria Provinciale ascolti l’invito al dialogo e al confronto che abbiamo sempre chiesto. Resta il fatto che il primo ' cantiere ' su cui è stata impegnatala nostra sindaca nei primi 15 mesi di governo si è concluso con un fallimento totale, una ingente perdita di tempo e denaro'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Aimag in Hera non si può fare: Corte dei Conti boccia sindaci Pd-Lega-Fdi, si salvano solo Borghi e Venturini
'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazioneArticoli Recenti
Educatori con lauree in scienze educazione, Giacobazzi (Fi): 'Caso risolto in tempi rapidi da Ministero, siamo fieri'
Modena, scoperto con 1,6 chili di hashish: arrestato marocchino
Comune Modena, ecco i nuovi dirigenti: promossi Buja, Colombini e Bertugli
‘Palestina libera’: a Modena piazza Grande gremita per Gaza