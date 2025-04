Albareto, il Pd: 'Ok a realizzazione area quiete davanti alle scuole'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





“A seguito dell’incontro pubblico di ieri organizzato dal Comitato Genitori e dal Coordinamento dei Genitori Eco-Attivi, con il supporto degli Assessorati alla mobilità, ambiente e alle politiche educative, a cui abbiamo partecipato con una nostra delegazione sosteniamo pienamente il progetto di realizzazione di un’area di quiete davanti alle Scuole Bersani”. A intervenire è il Circolo del Partito Democratico di Albareto.

“Nel ringraziare gli organizzatori per quello che è stato un importante momento partecipativo che ha coinvolto genitori, bambini, insegnanti e cittadini - proseguono dal Circolo - appoggiamo convintamente questa iniziativa, che assieme all’istituzione del Pedibus è inserita all’interno del Piano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), la quale nei mesi scorsi ha già visto l’approvazione da parte dell’amministrazione comunale, dei progetti per la realizzazione di tre aree di quiete in Via Corni, via Frescobaldi e Via Amundsen. Siamo convinti che le aree di quiete nei pressi dei plessi scolastici siano una risposta necessaria in un'ottica educativa e per il raggiungimento di una città sempre più sostenibile e a misura di chi si sposta a piedi o in bicicletta - concludono - proprio per questo si deve continuare su questa strada ripensando gli spazi pubblici per mettere al centro prima di tutto la salute, l’incolumità e la messa in sicurezza dei bambini e dei genitori, oltre che del personale scolastico che si reca sul proprio luogo di lavoro”.