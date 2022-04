Alle Nazioni Unite Zelensky evoca una nuova Norimberga

Durante il suo intervento, il presidente ucraino ha sottolineato che “oggi la cosa più importante è trasformare il sistema di sicurezza globale”. “Serve una conferenza globale per riformare il sistema della sicurezza mondiale”, ha detto. “Dobbiamo consegnare alle prossime generazioni un’Onu efficace e che costringa gli aggressori alla pace. Non ci possono più essere eccezioni o privilegi. Il potere della pace e della giustizia deve diventare dominante”, ha aggiunto. Kiev “ha il diritto morale di proporre una riforma del sistema di sicurezza globale”. La Russia, ha continuato Zelensky, vuole rendere l’Ucraina una terra di schiavi silenziosi. La leadership della Russia è fatta di “colonizzatori”. “Hanno già deportato migliaia dei nostri concittadini” e “saccheggiano liberamente le città”.

