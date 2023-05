Alleanza Cooperative: 'Bene i due miliardi per alluvione, ma ora serve un commissarioì

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questo il commento dell’Alleanza Cooperative dell’Emilia-Romagna (il coordinamento che riunisce le centrali regionali Agci, Confcooperative e Legacoop) a seguito dell’incontro di ieri a Roma, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle organizzazioni.“L’esperienza della ricostruzione post-terremoto in Emilia del 2012 insegna quanto sia importante la figura di un commissario straordinario che coordini le attività di forte di una approfondita conoscenza del territorio e che abbia i dovuti poteri per intervenire al meglio in questa fase emergenziale – sottolinea il presidente dell’Alleanza Cooperative regionale Francesco Milza, insieme ai co-presidenti Daniele Montroni e Massimo Mota -. Per questo auspichiamo che il Governo decida nel breve periodo di assegnare tale incarico così fondamentale per la ripartenza”.“È molto importante – continua l’Alleanza Cooperative dell’Emilia-Romagna – che interventi a favore delle imprese quali sospensione di mutui, bollette e adempimenti fiscali, insieme a ristori e altre misure per favorire la ripartenza, siano concessi a tutte le realtà dei territori coinvolti che hanno subìto danni sia diretti che indiretti dall’alluvione, comprese quelle attività che hanno dovuto fermare le produzioni e i servizi pur senza essere state allagate ma perché si sono ritrovate prive di personale che non era nelle condizioni di raggiungere il luogo di lavoro oppure aveva l’abitazione sommersa di acqua e fango”.