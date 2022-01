'Anniversario battaglia Nikolajewka: esempio del valore degli Alpini'

'Ricorre oggi il 79esimo anniversario della battaglia di Nikolajewka, data simbolo della ritirata di Russia, una tragedia che lascia inciso per sempre nella storia del nostro Paese l'immenso valore e il sacrificio eroico messo in campo dal Corpo degli Alpini. Martiri, troppo spesso dimenticati dell'Italia che conosciamo oggi: nella steppa a meno quaranta gradi sottozero diedero la loro vita per un Paese che, al loro ritorno, li avrebbe accolti spesso marginalizzandoli'. A parlare è il senatore Lega Stefano Corti.'A gennaio del 1943 furono circa 40 000 gli Alpini che rimasero indietro e morirono nella neve, dispersi o catturati; si stima che solo poco più di 13mila uomini uscirono dalla sacca. Un impegno e un esempio, quello degli Alpini, che ancor oggi risplende attraverso le attività della Associazione Nazionale Alpini. Ricordo che durante la prima ondata pandemica l’Ana aveva schierato a Bergamo il suo Ospedale da Campo, la più grande struttura di questo tipo in Europa e al richiamo degli Alpini avevano risposto imprenditori, artigiani, commercianti e tantissimi volontari - chiude Corti -. Ennesima conferma della storica volontà e capacità di azione a favore del Paese degli Alpini'.