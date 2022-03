'Appello agli Ordini di 101 sanitari: lasciate lavorare colleghi guariti dal Covid'

'La deontologia professionale si concentra su tre obblighi: perizia prudenza diligenza, applicate alla salute del prossimo. Gli Ordini Professionali sono i garanti di questi principi. In questo momento storico le risorse della Sanità sono allo stremo e più che mai è doveroso richiamarsi a questi principi. 1) i vaccini attualmente in uso, a detta delle stesse case farmaceutiche produttrici, sono inefficaci a contrastare le attuali varianti.2) chi ha avuto l’infezione naturale a differenza dei vaccinati ha una copertura molte volte superiore e più duratura nel tempo.3) chi ha una copertura anticorpale non trae nessun vantaggio dalla vaccinazione ma solo svantaggi. Oggi a migliaia di sanitari guariti e pronti a dedicarsi al prossimo, viene impedito di curare i propri pazienti in ossequio a circolari del ministero della salute che contraddicono i principi basilari della professione e della scienza medica.Gli attuali consigli ordinistici per non rendersi complici e per salvare l’onorabilità e il comune buon senso hanno solo due strade: rimanere fedeli alla deontologia e non curarsi di indicazioni burocratiche oppure in segno di protesta dimettersi'.In un giorno questo appello è stato firmato da 101 sanitari. Ecco le loro firme.Daniele Giovanardi Medico,Claudio Lucas Medico,Giovanna Ronza Medico,Maria Grazia Luppino Medico,Serena Rita Scarlino Medico,Sabrina Iacobbe Oss,Alberto Dallari Medico,Mirella Bemi Medico,Francesco Beghini Medico,Gabriella Cino Odontoiatra,Maria Sacco Medico,Elena Giovanardi Fisioterapista,Fabio Burigana Medico,Angelina Guarini Infermiera,Enrica Morelli Medico,Stefano Montanari Farmacista,Emanuela Grenzi Infermiera,Domenico Cartelli Medico,Rosalba Diana Odontoiatra,Leonardo Guerra Biologo,Fabrizio Spinelli Medico,Gianni Zecchel OdontoiatraAlessandra Borelli Dietista,Cristina Pressi Infermiera,Maria Antonietta Bàlzola Psichiatra,Carlo Florio Pagano Medico,Anna Rita Fregni Pedagoga,Marco Maggi Odontoiatra,Cristina Saetti Medico,Giovanni Baroni Medico,Olinto Ferrari Medico,Giangiacomo Ditello Odontoiatra,Lucia Gozzoli Farmacista,Maria Beatrice Bassi Medico,Rossana Becarelli Medico,Lucrezia Piccolomini Adani Medico,Roberta Beccaria Medico,Giovanna Sacco Medico,Maria Grazia Luppino Medico,Elena Degli Esposti Farmacista,Elisabetta Morselli Logopedista,Simona Pieroni Odontoiatra,Cinzia Corucci Medico,Antonio Palma Medico,Teresa Korzonek Infermiera,Letizia Padovan Medico,Barbara Ortolani Infermiera,Roberto Santi Medico,Salvatore Cantiero Psicologo,Rosaria Billeci Medico,Nadia Biancotti Medico,Barbara Baudac Medico,Ennio Cacciano Medico,Ada Maryland Grasselli Medico,Antonella Armellino Odontoiatra,Carla Abaldo Odontoiatra,Marina Solesin Medico,Simona Fontana Medico,Jenny Foschieri Medico,Rosaria Ruberto Medico,Alessandra Asquini Farmacista,Lorenza Lorenzani Medico,Elisa Fini Educatrice,Simonetta Montesanto Fisioterapista,Francesca Santoni Odontoiatra,Alessandra Novelli Veterinaria,Isabella De Bellis Medico,Patrizia Azzali Medico,Giuseppina Cava Medico,Marinella Muccio Medico,Francesco Sicilia Gelsomino Fisioterapista,Francesco Lombardini Odontoiatra,Adriana Rizzi Oss,Eurosia Cazzamalli Medico,Andres Moran Infermiere,Romana Sartori Medico,Veronica Vernocchi Medico,Giuseppe Corbatto Medico,Silvia Bertelli Medico,Chiara Racanella Medico,Selena Grillo Infermiera,Maria Giovanna Lufrano Infermiera,Anna Roknic Igienista dentale,Maria Teresa Turrini Medico,Roberto Nencini Infermiere,Fabrizia Vezzani Medico,Angela Attianese Medico,Maria Farris Medico,Lia Piccinini Medico,Lorenzo Cossu Medico,Sabina Bitti Medico,Daniela Basotto Educatrice,Lucia Soma Infermiera,Paola Riccucci Odontoiatra,Claudia Magnoni Psicologa,Claudia Maria Bittante Odontoiatra,Cristina Corradini Medico,Cristiana Ricciulli Medico,Sanaa Bejghana Medico,Enrica Minelli Medico,Cristina Odescalchi Infermiera.