'Aprire di sera il punto Polizia RNord e stop alcool in negozi etnici'

Sono alcune proposte lanciate dal capogruppo comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi che - dice 'saranno nuovamente poste all'attenzione dell'amministrazione comunale per fronteggiare l'emergenza degrado e criminalità. La cronaca delle ultime settimane, documentata anche dal servizio di una emittente televisiva nazionale, conferma che la situazione nelle aree emblema dello spaccio e del degrado sociale ed urbano, nonostante l'innegabile sforzo delle forze dell'ordine, vanificato da leggi troppo permissive e una immigrazione irregolare di nuovo a livelli record, è tutt'altro che migliorata. Anzi, a fronte del peggioramento della situazione, il Comune, dal Punto Città sicura al parco XXII Aprile, al punto di Polizia Locale e al portierato sociale all'R-Nord, ha addirittura smantellato i presidi fissi. Facendo un passo indietro rispetto anche al recente passato. Cosa inaccettabile. Se a questo aggiungiamo la liberalizzazione selvaggia dei negozi etnici, capaci di vendere alcolici anche a minori alle 2 di notte, il cerchio sulle condizioni che agevolano i delinquenti anziché aiutare i cittadini onesti, si chiude. Il Comune non ha più scuse. Ascolti le nostre proposte e quelle dei cittadini, e attivi ciò che già da domani si può fare. E per farlo basta la volontà politica'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.