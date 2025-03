Arletti: 'Bodycam sui treni: vittoria di Fratelli d'Italia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Dopo le sollecitazioni portate avanti da Fratelli d’Italia negli ultimi mesi, in particolare con la mia interpellanza la Regione ha finalmente fatto un primo passo per cercare di contenere il fenomeno dilagante degli intemperanti, o disturbatori, che generano quotidianamente ritardi sui treni regionali e rendono il servizio poco sicuro per tutti gli utenti e i lavoratori. I 153 casi che si sono verificati nel 2024, di cui ben 26 sulla Casalecchio-Vignola, sono intollerabili, sia perché sono espressione di violenza e la violenza è da combattere in ogni sua forma, sia perché i disagi causati sono tanti, a partire dai ritardi minimi di 20 o 30 minuti e al blocco della circolazione, fino alle ripercussioni fisiche e psicologiche dei lavoratori e dei viaggiatori'. A parlare è il consigliere regionale Fdi Annalisa Arletti.

'A seguito dell’interpellanza proposta in Assemblea Legislativa, l’assessore Priolo ha confermato di aver attivato un nuovo strumento per combattere e prevenire le violenze di ogni genere a bordo dei treni TPer. Si tratta di bodycam sperimentali che saranno indossate dal personale ferroviario nell’ottica di funzionare come deterrenti per ogni malintenzionato. Si tratta di una vittoria per Fratelli d’Italia che da sempre mette la sicurezza dei cittadini tra le priorità, tanto che abbiamo richiesto anche la piena applicazione del decreto Caivano, approvato dal Governo Meloni, che amplia i reati imputabili ai minori', ha concluso Arletti.