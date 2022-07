Armi all'Ucraina: Modena volta pagina guida il fronte del no

Si è formato, nei giorni scorsi, sull’esempio di quanto già avvenuto a Carpi, il Comitato Modena contro la guerra. Ne fanno parte Modena Volta Pagina, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, SI-COBAS, Sinistra Italiana, USB Modena. Hanno aderito anche l’Associazione orgoglio bisessuale, il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale e una serie di delegati sindacali di fabbriche modenesi. Siamo in contatto con altre associazioni e con i gruppi del pacifismo storico della città.'Siamo angosciati di fronte alla carneficina attualmente in corso in Ucraina, alle immani distruzioni e alla crisi umanitaria causate da questa guerra. Una guerra che è parte di un confronto più ampio fra NATO e Russia, per conquistare o mantenere zone d'influenza geopolitica ed economica a livello globale, ed è cinicamente combattuta sulla pelle del popolo ucraino e a spese dei suoi diritti e libertà fondamentali'.'Pensiamo che la decisione del governo italiano – e degli altri governi europei e della stessa UE - di mandare armi al governo e all'esercito ucraino (nei quali sono peraltro presenti anche componenti dichiaratamente neonaziste) sia una scelta sbagliata, che allontana la possibilità dell'Italia e dell'Europa di essere parte attiva di un processo di pace e rischia di portare il nostro paese a un passo dal conflitto armato, in spregio all’Art. 11 della Costituzione. Riteniamo perciò che sia fondamentale promuovere una mobilitazione dal basso dei popoli europei a sostegno di una forte azione diplomatica, per giungere quanto prima a un cessate il fuoco e a un accordo in grado di tutelare il diritto degli abitanti dell’Ucraina, del Donbass e della Crimea a vivere in pace. Non è più tempo di usare la forza, ma di ricorrere alla ragione - chiude la nota -. Vogliamo dare visibilità a quella parte consistente, forse maggioritaria, di cittadini e cittadine che non si sente rappresentata da questo governo, né si riconosce nel discorso pubblico bellicista, ma fa i conti ogni giorno con l’aumento delle bollette di luce e gas, dell’inflazione e del costo dei beni essenziali, a fronte di continui tagli a sanità e istruzione, a un lavoro sempre più precarizzato e mal retribuito, a un’età pensionabile sempre più posticipata. Di fronte a questa drammatica situazione sociale, l’aumento delle spese militari ci sembra veramente fuori luogo. Attività in programma: allargamento adesioni; volantinaggi davanti a fabbriche, mense aziendali, mercati; iniziative di approfondimento e mobilitazione, flash-mob'.