Sul fronte di ’Rete Civica’ il capogruppo sarà quasi certamente Marco Mastacchi, il più votato della lista civica, un ruolo al quale ambiva la stessa candidata presidente Elena Ugolini ma che - anche visto lo scarso risultato ottenuto - non ha elementi per avanzare pretese.Per la vicepresidente dell'Assemblea regionale (presidente dovrebbe essere Irene Priolo) in pole position vi è l'eletta modenese di Fdi Annalisa Arletti che però dovrà vedersela con la stessa Ugolini che scalpita per un ruolo che le consenta, come ha affermato, di 'guidare l'opposizione'.Alla presidenza della Commissione Bilancio punta invece Giancarlo Tagliaferri, con la rieletta Marta Evangelisti che dovrebbe essere capogruppo di Fdi. A Fdi andrà anche il ruolo di segretario di presidenza e a Forza Italia quello di questore. Proprio in Forza Italia vi è un braccio di ferro tra i due eletti (Valentina Castaldini e Piero Vignali) per la guida del gruppo regionale.