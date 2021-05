Assessore Emilia Romagna: 'Vaccineremo studenti prima di settembre'

'Vogliamo vaccinare i ragazzi in età scolastica entro il ritorno a scuola'. E' l'impegno assunto dall'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, oggi nel corso di una conferenza stampa online. 'Il tema di far iniziare la scuola ai ragazzi vaccinati lo abbiamo ben presente - assicura Donini - anzi, contiamo che se a giugno, luglio e agosto ci arriveranno le dosi previste, entro l'estate dovremo raggiungere la piena somministrazione a tutti. Ma dipende da quanti vaccini ci danno'. Alle 12 di oggi erano state somministrate 2.464.000 di dosi a livello regionale, di cui 896.000 ai cittadini che hanno completato il ciclo. 'Speriamo entro la giornata di oggi di poter contare su nuovi arrivi - afferma l'assessore - perchè siamo a tiro del limite massimo: ad oggi abbiamo usato il 96% delle dosi in frigo'. A giugno, poi, partiranno anche le vaccinazioni in farmacia, ma per le modalità operative si attendono ancora le indicazioni a livello nazionale. Sempre coi primi di giugno, inoltre, 'partiranno anche i centri aziendali - sottolinea Donini - il 28 maggio abbiamo un ultimo incontro e dai primi layout che ho visto sono centri molto sicuri, fatti bene, attrezzati e performanti'. Confermata infine anche la vaccinazione per gli operatori turistici entro il mese prossimo. Per quanto riguarda le vaccinazioni per classi di età: gli ultraottantenni sono già stati vaccinati nella quasi totalità; per la fascia 75-79enni si è raggiunto l'86% per la prima dose; 70-74enni: superato l'80%; 65-69enni: 75% prima dose; 60-64enni: 63% della prima dose effettuata.