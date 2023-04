Atuss, solo per la conferenza di presentazione il Comune di Modena ha speso 1400 euro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Abbiamo dato conto di come dall'elenco che doveva contenere interventi strategici e per lo sviluppo sostenibile spicchino progetti del passato e abbandonati , compreso il ponte dell'Uccellino, ma al di là del merito vale la pena sottolineare il costo della iniziativa di presentazione di questa mattina.Solo per la parte audio, video e assistenza digitale alla confereza infatti il Comune di Modena ha speso 1400 euro stanziati con determina ad hoc.Ovviamente la società incaricata ha svolto il proprio lavoro correttamente, resta la scelta della amministrazione di investire denaro pubblico per l'ennesima presentazione di progetti noti da anni e spesso presentati a più riprese.'E' necessario far fronte allo svolgimento della presentazione sopra citata attraverso il noleggio di service audio, comprensivo di schermo con telo da retro-proiezione, videoproiettore, base Titan per sollevare proiettore in alto quanto basta, mixer audio, casse Bose, tre radio microfoni a mano, 1 computer per messa in onda video e audio, 1 quadro elettrico di controllo per alimentazione generale, due tecnici per il giorno precedente l'iniziativa, due tecnici per il giorno 7 aprile per assistenza evento e smontaggio - si legge nella determina del Comune di Modena del 5 aprile con riferimento all'evento odierno -. Si è valutato opportuno affidare il servizio a Santimone Srl per una spesa di 1.150 euro al netto degli oneri Iva 22% e così per una spesa complessiva di 1.403 euro'.Sopra un momento della conferenza odierna