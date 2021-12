Aumento contagi, Emilia Romagna chiede 120 militari a Figliuolo

Davanti alla crescita dei contagi in Regione, l'assessorato regionale alle Politiche per la salute della Emilia Romagna ha inoltrato una richiesta alla Struttura commissariale per l'Emergenza per ottenere la disponibilità di 120 unità di personale militare in ausilio, per tracciamento e vaccinazioni. Per ora, la disponibilità confermata dalla struttura guidata dal Commissario Figliuolo è per due unità destinate alla ASL Romagna, tre a Imola e tre a Bologna.'La Regione ribadisce, comunque, che dai primi di gennaio sarà rafforzata, per quanto necessario, la rete dei sanitari - si legge in una nota - che, nell’ambito delle azioni di contrasto alla pandemia da Covid-19, saranno impegnati a seguire la catena dei possibili contagi'.