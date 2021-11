Ausl a Fdi: 'Noi ci siamo mobilitati immediatamente per le terze dosi'

'Non corrisponde al vero che sul territorio formiginese l'Ausl, il Comune e tutti gli attori coinvolti non si siano mobilitati per la vaccinazione nelle Case residenza anziani. Appena arrivato il via libera ministeriale e regionale, infatti, in tutte le Cra della provincia di Modena sono state immediatamente programmate dall'Ausl le somministrazioni delle terze dosi agli ospiti e agli operatori sanitari (che hanno potuto vaccinarsi da subito, tra i primi destinatari della terza dose, in libero accesso ai Punti vaccinali). Ciò insieme alla somministrazione contemporanea della vaccinazione antinfluenzale, proprio per garantire alle Cra la massima protezione possibile'.Così l'Ausl di Modena replica alle critiche della consigliera Fdi Marina Messori e del consigliere regionale Michele Barcaiuolo sul focolaio Covid alla Cra di Formigine 'La copertura è pressoché completa sia nel Distretto Ceramico (dove si è stabilito di inziare dalle Cra in cui erano stati presenti casi Covid durante la prima ondata) e anche in tutto il resto della provincia; in particolare nella Cra di Formigine la somministrazione della dose booster era fissata per lo scorso 2 novembre, giorno in cui è purtroppo emerso il focolaio che, si ricorda, proprio grazie alla vaccinazione degli ospiti è stato contenuto in termini di gravità dei sintomi. Essendosi già conclusa, in tempi brevissimi, l’individuazione di tutte le positività con gli opportuni isolamenti, l’Azienda sanitaria sta già provvedendo alla programmazione delle terzi dosi per gli ospiti risultati negativi ai tamponi. La presenza di positività tutte asintomatiche e il loro numero conferma l’importanza fondamentale della vaccinazione, che ha protetto la maggior parte degli ospiti dagli effetti più gravi del virus. Alla luce dell’accaduto, si conferma l'importanza della vaccinazione - con ciclo primario e poi con la terza dose - per tutta la popolazione più anziana - chiude l'Ausl -. Come già sottolineato dalla direzione della struttura, sin dall’inizio della pandemia, la Cra ha gestito con ogni possibile mezzo la prevenzione del contagio attraverso strategie di tracciamento e l'adesione alla campagna vaccinale: proprio grazie allo screening le positività sono state riscontrate in tempi celeri, mentre l'Ausl è costantemente al lavoro per monitorare l'evoluzione della situazione e fornire il necessario supporto nella gestione dei casi di positività e nell'applicazione delle misure di protezione e prevenzione. Accusare che non si sia fatta memoria di quanto accaduto nei tempi più difficili della pandemia è invece oltraggioso per tutti coloro che quotidianamente si spendono per assicurare la necessaria assistenza in particolare alle persone più anziane e fragili e dunque più esposte, e anche per tutti i professionisti sanitari impegnati con ogni energia nella campagna di vaccinazione anticovid'.