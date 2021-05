Auto, investimento a Reggio: gli amministratori modenesi ai ripari

Gli amministratori locali modenesi provano ad assimilare il colpo dato dalla vicina Reggio che dopo l'alta velocità, la grande arena del campo volo, sarà sede anche del più grande investimento nel mondo dell'automotive degli ultimi anni all'interno di quel brand che è ormai diventata la dimensione della motorvalley. Anzi, tentano di incassare il colpo a suon di rilanci su altri temi collegati. Lo ha fatto ieri il sindaco, provando a portare il successo di Reggio su un piano di area vasta di cui Modena avrebbe ugualmente beneficio con alcune sedi secondarie, e lo fa oggi Giandomenico Tomei, Presidente della Provincia di Modena, spostando l'attenzione sul tema della Bretella, anche se sappiamo che i trenta anni di attesa e di annunci da parte degli amministratori modenesi ed emiliano-romagnoli, ormai rappresentano più in fattore negativo che di lustro per la politica locale'Ora è fondamentale realizzare la bretella Campogalliano Sassuolo con il collegamento di Rubiera, per mettere in rete questo nuovo distretto con il nostro territorio. Il progetto prevede un investimento di un miliardo di euro e fino a mille posti di lavoro nella Motor Valley dell’Emilia-Romagna – afferma Tomei - uno degli ecosistemi più competitivi al mondo. Ora più che mai serve fare sistema, anche dal punto di vista infrastrutturale. Per questo chiederò ad Autobrennero e al Governo di assicurare una rapida e certa realizzazione della bretella, che con l’innesto nella nuova tangenziale di Rubiera, diventerà un asse viario indispensabile per collegare il nuovo stabilimento agli altri territori'.Ma su questo punto anche la provincia, così come il Comune, ha il fianco scoperto. Il progetto esecutivo, che l'ex ministro PD Paola De Micheli aveva annunciato come cosa fatta e di imminente presentazione nel novembre del 2019 per il via ai lavori, ancora non è stato reso noto nemmeno alle amministrazioni locali. Tanto che interrogazioni e mozioni presentate in consiglio comunale a Modena per conoscerlo, sono ancora documenti senza risposta. Fianco scoperto anche per il sindaco Muzzarelli, incalzato oggi anche dal Comitato No Bretella –Sì Mobilità Sostenibile, con le Associazioni e i Comitati collegati, con una lettera in cui si evidenzia che la Società AutoCS spa ha consegnato nelle settimane scorse copia del Progetto Esecutivo dell’asse autostradale Campogalliano-Sassuolo (noto come Bretella). Da qui la richiesta di onorare l’impegno, assunto con lettera scritta, di presentare pubblicamente tale progetto.'La presentazione pubblica darebbe la possibilità alla cittadinanza di capire se le 39 prescrizioni e la raccomandazione poste dalla Direzione VIA del Ministero Ambiente e dal CIPE, le proposte di modifica di tracciato e la detariffazione del collegamento con la tangenziale di Modena poste dal Consiglio Comunale sono state accolte' - sottolinea il ComitatoAd incalzare il sindaco Muzzarelli sulla vittoria di Reggio Emilia è anche Fratelli d'Italia, per voce del Consigliere regionale Michele Barcaiuolo: ' “Una vera e propria occasione persa, che altro dire? Son vent’anni che sento dire che siamo la capitale della Motor Valley e che siamo innovativi anche in questo settore così importante per il futuro perché siamo la provincia dei motori”, commenta Barcaiuolo, “poi quando c’è un’occasione d’oro come questa non c’entriamo l’obiettivo, segno che c’è una mancanza di credibilità della classe dirigente, sull’asse Modena Bologna peraltro”.Gi.Ga.