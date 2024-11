Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A denunciare l'accaduto è Tatiana Bocedi, consigliere di Uniti per Campogalliano.'La stazione delle Corriere di Modena è frequentata da tantissimi ragazzi del nostro Comune, che quotidianamente si recano a scuola a Modena, ed è colpevolmente diventata una zona non sicura e spesso non controllata - scrive Bocedi in un Ordine del giorno appena depositato -. Tali episodi criminali accadono ormai troppo frequentemente, senza che ci sia un cambiamento reale e concreto sulla sicurezza dei nostri ragazzi. E' evidente che presenza della Polizia Municipale o delle forze dell’Ordine costante, sarebbe un deterrente forte per questi criminali, chiediamo quindi al Comune di Modena di presidiare la stazione delle Corriere tutti i giorni nelle ore di maggior frequentazione e se necessario, liberare uomini e risorse che si occupano del passaggio pedonale davanti a tutte le scuole, delegando questo servizio ai volontari. Ci aspettiamo che anche la questura di Modena, compatibilmente con le risorse, presidi maggiormente la stazione delle corriere di Modena, per arginare questo pericoloso fenomeno in espansione'.