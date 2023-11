Baby gang e cyberbullismo: convegno Lega oggi con Borgonovo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso dell’incontro, giornalisti, politici ed esperti legali avranno, infatti, modo di discutere in merito alle caratteristiche di una devianza in continua crescita e di come sia possibile invertirne la pericolosa rotta. Ad animare il convegno, saranno chiamati l’onorevole Alessandra Basso, europarlamentare ID-Lega, Francesco Borgonovo, vice-direttore de La Verità e, per la parte giurisprudenziale, l’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi.'L’importante rilievo della nostra iniziativa – dichiara la segretaria di Lega Modena, Caterina Bedostri () – non può che darci l’occasione di rafforzare le posizioni che ormai da molto tempo manifestiamo nei confronti dell’amministrazione comunale sul grave problema dell’ordine pubblico, in particolare sul versante della criminalità giovanile.

Un fenomeno, questo, che specie negli ultimi mesi ha assunto in città proporzioni preoccupanti e che richiede la quanto mai piena applicazione di nuovi strumenti legislativi, quali quelli offerti dal Decreto Caivano in grado di consentire un concreto intervento anche sui minori che si macchino di reati gravi'.



'E’ per noi, perciò, altrettanto prioritario rafforzare la presenza sul territorio delle forze dell’ordine – prosegue il responsabile sicurezza del partito, Mario Mirabelli – Un obiettivo, questo, che può sortire tangibili effetti solamente con provvedimenti ben articolati tra cui l’istituzione nelle aree più problematiche della città di presidi fissi e mobili nonché una stretta interlocuzione con la Magistratura ordinaria, quella minorile e con la Prefettura al fine di favorire un maggior inasprimento delle pene'.



A dare, inoltre, un sensibile contributo alla trattazione di questi ed altri temi, concorrerà inoltre nell’ambito dell’evento la presentazione del libro del reporter Matteo Carnieletto dal titolo “Ultima degenerazione, appunti su una società perduta” ed incentrato sui cambiamenti sociali in atto in una generazione di baby gang, prive di cultura, di pensiero e soprattutto in preda all’assoluta assenza di una visione del domani.