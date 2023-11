Baby Gang, incontro Lega: Famiglia, società e incertezza della pena sul banco degli imputati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nell'evento organizzato da Lega Modena, ieri sera, alla sala del ristorante Vinicio, sul tema Baby Gang, che ha visto sul palco, come relatore, l'europarlamentare Daniela Basso, sono stati tanti gli spunti dal pubblico e dalla platea, in cui è emersa anche la testimonianza, da nonno, dell'ex rettore Unimore Giancarlo Pellacani e di un ragazzo marocchino cresciuto in Italia che ha 'messo a nudo' le debolezze di una società che di fatto esalta i giovani criminali dandogli spazio e voce in TV e garantisce loro migliaia di follower sui social.

Un fenomeno criminale, quello legato all'azione delinquenziale di gruppi di giovani, spesso più riconducibili, almeno nella dimensione locale, all'idea di branco che a vere e proprie gang organizzate, 'che per Modena ha assunto elementi davvero preoccupanti - ha affermato il coordinatore cittadino Lega Modena Caterina Bedostri - e che ci ha portato ad organizzare un incontro confronto sulle cause e le possibili soluzioni. Da trovare non solo in termini di sicurezza e presidio del territorio che noi qui oggi rilanciamo chiedendo un potenziamento dell'azione di Polizia Locale a piedi per le vie del centro e nelle aree più a rischio, ma anche in termini legislativi e culturali. Con focus sulla famiglia, sulla legislazione vigente e sulla sicurezza'



Di seguito la sintesi video dell'incontro