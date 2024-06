Ballottaggi, Solomita (Pd): 'Bene Nonantola, spiace per Mirandola'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nonantola al ballottaggio, con la vittoria di Tiziana Baccolini, a cui vanno le nostre congratulazioni, consolida la netta affermazione del Partito Democratico e della coalizione progressista nella gran parte della provincia di Modena. Spiace per Mirandola , che resta al centrodestra per un soffio, ma in cui il testa a testa tra Letizia Budri e Carlo Bassoli testimonia il fatto che quasi metà degli elettori si riconosce nella piattaforma progressista, e spetterà dunque rappresentarne le istanze in Consiglio comunale'. Questo il primo commento del segretario del Partito Democratico della provincia di Modena, Roberto Solomita, rispetto al risultato del secondo turno delle elezioni amministrative sul territorio.'Per quando riguarda Nonantola – continua Solomita – il 68% di Baccolini sancisce una vittoria larga, che non lascia dubbi, e anzi aumenta anche il numero assoluto dei votanti, mentre la sfidante Contursi ne perde rispetto al primo turno.

A Mirandola, invece, pur nella sconfitta, va sottolineato come il centrodestra si affermi senza trionfare, anzi appena di un’incollatura, e che Budri, alla quale vanno naturalmente le congratulazioni e l’augurio di un buon lavoro, diventa Sindaca perdendo voti assoluti, circa 200 in meno rispetto al primo turno, al contrario di Bassoli, che invece ne guadagna quasi 400, e che ringraziamo per aver reso il Comune contendibile fino all’ultimo voto'.

'In conclusione, dunque, il centrosinistra si conferma saldamente al governo del territorio provinciale, con Sindaci riconfermati in 9 dei 10 centri sopra i 15mila abitanti, strappando anche Sassuolo al centrodestra, e complessivamente governando la stragrande maggioranza dei Comuni'.