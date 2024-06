Ballottaggio a Nonantola, vince il Pd: il sindaco è Tiziana Baccolini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sono felice, orgogliosa e, francamente, molto commossa della vittoria. Eravamo fiduciosi, dopo essere arrivati a un soffio sin dal primo turno: sarebbe stato un risultato straordinario non essendosi presentato unito quello che vorrei definire, genericamente, il mondo progressista. I successi, in politica come nella vita, non arrivano per caso ma sono il frutto di tanto lavoro sul territorio, tanta dedizione, tanta progettualità e idee giuste - afferma il neo sindaco -.

Grazie a tutta la squadra, alle candidate e ai candidati, alle liste, alle volontarie e ai volontari che hanno lavorato al mio fianco, supportandomi e, a volte, sopportandomi. Ha, infatti, pagato l’infaticabile lavoro di uno staff coeso al quale sono riconoscente e non posso che lodare per non aver mai ceduto di un centimetro, ma permettetemi di dire quanto il merito di questa vittoria vada, in primis, alla gente che mi ha assicurato la vittoria'.



'Vorrei abbracciare tutte le persone che a distanza di quindici giorni mi hanno confermato la loro fiducia ma, con la stessa intensità, a coloro che non mi hanno votato al primo turno ma hanno sentito la responsabilità di tornare al seggio esprimendo una scelta politica chiara. Nonantola ha voluto darci un segnale e voglio garantire di averlo recepito e, conseguentemente, quanto sento, sentiamo, forte la responsabilità del governo, pronti a tessere il doveroso e naturale rapporto quotidiano fra istituzioni e popolazione. Metteremo in pratica il programma e quanto promesso in campagna elettorale. Mi muoverò, ci muoveremo con la Giunta che renderò nota al più presto, con la voglia di governare in modo semplice, snellendo, ove possibile, la burocrazia. Lavorerò, lavoreremo, quindi con un occhio di riguardo alla popolazione in difficoltà, a quella anziana e giovanile, facendo un utilizzo attento delle risorse pubbliche. Sarà un governo responsabile, pertinente e coscienzioso, frutto del dialogo e della partecipazione di tutte e tutti, fuori e dentro il Consiglio Comunale'.