Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si conferma dunque a Mirandola l'amministrazione di centrodestra dell'uscente Alberto Greco il quale in campagna elettorale ha sostenuto in prima persona la candidatura della sua vice, da oggi primo cittadino. Letizia Budri, vittima di pesanti minacce nei giorni scorsi , ha vinto superando di misura Carlo Bassoli, poco più di 200 i voti di scarto: 51,06% contro il 48,94%. Una vittoria che è prima di tutto della Lega, vista la latitanza in campagna elettorale di Fdi.Ha portato bene alla Budri la decisione di Bassoli di rifiutare per due volte un dibattito pubblico al ballottaggio, nonostante l'invito fatto dal nostro quotidiano insieme ai colleghi di Sul Panaro. Anche questa mancanza di apertura, probabilmente, ha pesato nel giudizio finale degli elettori che 'corto muso' hanno deciso di dare la loro fiducia a Letizia Budri.