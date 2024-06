Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Letizia Budri, vicesindaco di Mirandola e candidata nella coalizione di centro destra che sfiderà al secondo turno il candidato PD e centro sinistra Carlo Bassoli, afferma di avere 'deciso di rendere pubblico questo ultimo episodio perché rispetto a commenti impropri o a offese di vario tenore, sulle minacce non si può e non si deve minimizzare. Auspico che in tutti prevalga il senso di responsabilità, in queste ultime ore di campagna elettorale, così come in ogni tipo di relazione. Ora il commissariato procederà con le indagini del caso'.'Una cosa è certa: nonostante l’amarezza, non mi farò intimorire da un atto di tale viltà. Il mio impegno e la mia determinazione non verranno mai meno'.