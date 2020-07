Bando concessione Baluardo, si è presentato solo Studio's

Si è chiuso lunedì scorso 6 luglio il bando del Comune di Modena per la nuova concessione dei locali dell’ex Baluardo della Cittadella, un bando che prevede che il concessionario debba progettare e realizzare attività culturali, di intrattenimento ed enogastronomiche. Il canone annuo è di 46mila e 550 euro e la concessione ha una durata di nove anni, rinnovabile per ulteriori nove.

Ebbene, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato appunto per lunedì alle 12, risulta presentata una unica offerta da parte della società modenese “Studio's” srl Programmazione spettacoli che ha già provveduto alla cauzione di 8300 euro. Ricordiamo che Studio's si era già aggiudicata, tra le altre cose, la programmazione culturale estiva dei Giardini Ducali di Modena per l’Estate modenese 2019 (bando da 73.700) euro e quella 2018 (bando da 95mila euro), oltre che, sempre nel 2018, la gestione del Bar Giardini ducali (canone da 20mila e 400 euro l'anno).