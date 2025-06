Barcaiuolo convinto: 'Col governo Meloni il mercato del lavoro si sta rafforzando'

'La disoccupazione cala ancora, toccando il 5,9%, mentre quella giovanile scende al 19,2%. Il numero degli occupati cresce su base annua di oltre 280mila unità: numeri importanti che confermano l'efficacia dell'azione economica del governo Meloni. Non si tratta di semplici variazioni statistiche, ma di segnali concreti che indicano una direzione chiara: il mercato del lavoro si sta rafforzando e cresce la fiducia di cittadini e imprese'. A parlare è il senatore Fdi Michele Barcaiuolo.

'Rispetto ad aprile dello scorso anno - prosegue Barcaiuolo - ci sono oltre 280mila occupati in più, con un forte incremento tra i dipendenti a tempo indeterminato e tra gli autonomi, segno che le misure del governo stanno incentivando forme di lavoro più stabili. I dati Istat parlano chiaro: cresce l'occupazione strutturata, diminuiscono le persone in cerca di lavoro e il tasso di disoccupazione generale raggiunge uno dei livelli più bassi degli ultimi anni. È la conferma che la linea di responsabilità e concretezza, senza sprechi e assistenzialismo, sta premiando il Paese'.

'Le sfide - conclude il senatore - sono ancora tante e il governo Meloni continuerà a lavorare su formazione, semplificazione e incentivi mirati per consolidare questa tendenza e renderla strutturale. La strada è tracciata, e i dati ci dicono che è quella giusta'.