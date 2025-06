Barcaiuolo esulta: 'Anche Le Figaro riconosce il modello vincente di Giorgia Meloni'

'Anche la stampa estera riconosce i risultati del governo Meloni. Questa settimana è stato ‘Le Figaro’ a dedicare un’approfondita analisi al “metodo vincente” del nostro presidente del Consiglio: una donna, liberale, di destra, cattolica e capace di garantire stabilità a un Paese a lungo segnato da incertezza e fragilità istituzionale'. Lo dichiara il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri e Difesa. 'Un riconoscimento che supera i confini nazionali e conferma come, a due anni e mezzo dall’insediamento di questo esecutivo, l’Italia stia recuperando prestigio e autorevolezza sulla scena internazionale. È questa la forza di un governo serio e coerente, ed è questo il modello che l’Europa guarda con interesse crescente' - chiude l'entusiasta senatore.

SOSTIENICI - DONA ORA