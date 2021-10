Barcaiuolo: 'Ora Fdi è pronta a guidare il centrodestra'

'È con grande entusiasmo che osserviamo gli ottimi risultati di Fratelli d’Italia in tutta l’Emilia-Romagna che vanno sicuramente oltre ogni più rosea aspettativa. Fratelli d’Italia è determinante nel portare al ballottaggio Cento, Finale Emilia e Pavullo, dove la sinistra subisce l’umiliazione di non andare nemmeno al secondo turno'. Questo il commento di Michele Barcaiuolo Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia sul voto di domenica e lunedì.'Gli elettori emiliano-romagnoli hanno scelto Fratelli d’Italia come primo partito del centrodestra e prima alternativa alla sinistra in tutti i comuni superiori ai 15.000 abitanti chiamati al voto (Bologna, Ravenna, Rimini, Cento, Cesenatico, Pavullo, Finale Emilia, Cattolica). È un compito inaspettato, figlio di un lungo percorso, ma che ci trova assolutamente pronti - aggiunge Barcaiuolo -. Tra due settimane confermeremo le Amministrazioni di centrodestra uscenti a cui, già da ieri, si sono aggiunte San Giovanni in Persiceto, Fiorenzuola, Zocca, Ventasso, Traversetolo, Felino, Gatteo, Novafeltria, Casina, Cortemaggiore, Gropparello, Rottofreno, Pennabilli, oltre alla sconfitta della sinistra a Montefiorino'.