Berlusconi choc: ‘Col presidenzialismo Mattarella deve dimettersi’

“Se la riforma” in senso presidenziale dello Stato “entrasse in vigore sarebbero necessarie le dimissioni” di Mattarella “per andare all’elezione diretta di un capo dello Stato che, guarda caso, potrebbe essere anche lui”. Lo ha detto Silvio Berlusconi in un’intervista a Radio Capital. A proposito di una sua candidatura, Berlusconi non l’ha esclusa: “Mah, restiamo alle cose attuali”, ha glissato, definendo il presidenzialismo “un sistema perfettamente democratico”.“Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a Mattarella e la richiesta di dimissioni dimostra che la destra è pericolosa per il Paese“. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Anch’io. Per il leader dem, “se oggi c’è un punto di unità nel Paese è Mattarella e ora, dopo aver fatto cadere Draghi, vogliono fare cadere Mattarella“.“Dopo aver cacciato Draghi adesso anche Mattarella. Non credo che Berlusconi sia più in sé. Berlusconi, non è Mattarella a doversi dimettere ma tu a non dover essere eletto. Ci stiamo lavorando”. Questo il commento su Twitter del leader di Azione, Carlo Calenda.