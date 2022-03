Biden alza ancora il tiro: 'Putin non può restare al potere'

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alza nuovamente il tiro nelle dichiarazioni sul conflitto che sta piegando l'Ucraina e da Varsavia ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin non dovrebbe più essere il leader del suo paese. 'Per l'amor di Dio, quest'uomo non può rimanere al potere' - ha detto Biden alla conclusione di un discorso pronunciato al Castello Reale di Varsavia.'La colpa della guerra è solo di Vladimir Putin e non deve neanche pensare a toccare un centimetro del territorio della Nato' - ha dichiarato anche il presidente staunitense.Immediata la risposta del Cremlino: 'Questo non deve essere deciso dal signor Biden - ha detto, come riporta la Cnn, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov -. Dovrebbe essere solo una scelta del popolo della Federazione Russa'.