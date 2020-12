'Via Ganaceto, Vicolo Caselline, Via Emilia Centro, P.zza Matteotti, non c'è nulla di nuovo sotto al sole: Forza Italia aveva segnalato le criticità di questo quadrilatero già da mesi. In quell'area si è venuto a creare un vero e proprio ghetto, l'ennesima “sacca” di degrado della città, questa volta in pieno centro storico: non stupisce che clandestini abbiano occupato degli immobili. In quella parte del centro storico, per via della “riservatezza” garantita dalla conformazione delle strade, stazionano tanti soggetti, tutti stranieri, dediti ad atti di microcriminalità, quali spaccio e furti di biciclette. La scelta poi dell’Amministrazione di non limitare l'apertura di negozi etnici senza soluzione di continuità non ha certo migliorato le cose”.



Così il Senatore Azzurro Enrico Aimi ed il Capogruppo in Consiglio comunale Piergiulio Giacobazzi a commento del blitz della Polizia di Stato e Polizia Locale nei locali occupati abusivamente da un gruppo di stranieri, tunisini, clandestini, recentemente sbarcati in Italia. Una zona, quella oggetto del blitz, al centro dell'interrogazione che il capogruppo di Forza Italia depositò in estate ma che deve ancora ricevere risposta. Un'area che sarebbe degradata dalla presenza di stranieri irregolari in stato di alterazione psicofisica ed altri atti illegali nella costante totale mancanza di rispetto della normativa Covid-19 su mascherine ed assembramento. 'Un doveroso grazie alle Forze dell'Ordine che sono intervenute in una situazione identica ad altre decine in tutta la città: realtà che, grazie ad una sinistra al governo nazionale e locale che legittima i flussi di clandestini, aumenteranno in maniera esponenziale e che saranno presto definitivamente ingovernabili”.