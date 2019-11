Boccia, Confindustria: sbagliato cavalcare la paura

'Se generiamo ansieta' nella societa' italiana, cavalcando paure, non facciamo il bene del paese. E in alcune zone corrriamo il rischio che diventi assuefazione.. E noi non possiamo permetterlo. E allora da questo punto di vista e' importante il confronto'.Cosi' il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, intervenendo alla convention dem di Bologna 'E' tutta un'altra storia'.A margine dell'incontro, questa mattina, il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia hanno preso un caffe' da Fico.