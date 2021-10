Bologna, il grillino d'annata Bugani entra nella giunta Pd di Lepore

Il 5 stelle Massimo Bugani, grillino storico di Bologna e leader di fatto del Movimento in Emilia Romagna, entra nella giunta Pd del neo sindaco Lepore. Sarà assessore alla Agenda digitale e rapporti col Consiglio comunale.Gli altri assessore sono: Emily Clancy vicesindaco con delega alla casa, poi l'uscente e confermata Valentina Orioli (Mobilità, Infrastrutture e Portici Unesco), il docente dell'Alma mater ed ex presidente della fondazione per l'Innovazione urbana Raffaele Laudani (Urbanistica e Università), la segretaria generale di Eurocities Anna Lisa Boni (Fondi Ue), gli ex presidenti di quartiere, entrambi Pd, Daniele Ara (Istruzione e Agricoltura urbana) e Simone Borsari (Lavori pubblici), il rientrante Luca Rizzo Nervo (Welfare) che restera' anche parlamentare, Luisa Guidone (Commercio), Roberta Li Calzi (Bilancio e Sport).'Per Bologna oggi si apre un nuovo orizzonte politico che vedrà finalmente il Movimento 5 stelle come protagonista'. Ne è convinta la consigliera regionale M5s Silvia Piccinini, che manda in archivio le scaramucce del passato e fa gli auguri di buon lavoro al 'neo assessore Max Bugani, così come agli altri componenti della nuova giunta'. Con l'ingresso all'interno della nuova giunta di Bologna, afferma Piccinini, 'si conferma per il Movimento 5 stelle l'avvio di un nuovo corso che poggia, con convinzione, le sue radici all'interno del campo delle forze progressiste. Un risultato importante da cui partire per contribuire con consapevolezza e determinazione al futuro della nostra città'.